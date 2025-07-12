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Сергей Черкас оценил назначение Боба Хартли в «Локомотив»

Сергей Черкас оценил назначение Боба Хартли в «Локомотив»
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Бывший вратарь СКА Сергей Черкас прокомментировал назначение Боба Хартли на пост главного тренера «Локомотива». Канадский специалист возглавил клуб после ухода Игоря Никитина в ЦСКА.

«Назначение Хартли — это хорошее решение для «Локомотива». Потому что после ухода Никитина с тренерским штабом вот так быстро найти ему замену, это было очень сложно. «Локомотив» — топовая команда, практически сохранила состав, за исключением одного-двух игроков. Думаю, приход Хартли позволит «Локомотиву» остаться в ряду сильнейших», — приводит слова Черкаса Vprognoze.

Напомним, «Локомотив» является действующим обладателем Кубка Гагарина.

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