Нападающий «Айлендерс» Друен дал совет первому номеру драфта Шеферу

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Джонатан Друен высказался о выборе клубом защитника Мэттью Шефера на драфте под первым общим номером и дал 17-летнему игроку совет.

«Во время моего первого сезона в НХЛ дела шли то вверх, то вниз. Я слишком много думал об этом вместо того, чтобы просто работать каждый день и делать то, что должен. Иногда ты слишком заморачиваешься.

Я говорил с руководством, и они проделывают отличную работу с Шефером. Он провёл около 20 матчей в прошлом сезоне, но если вы посмотрите нарезку его игровых действий, то поймёте, что в нём есть нечто особенное, у него невероятное катание.

Главное – оставаться спокойным, доверять партнёрам по команде и задавать вопросы, если они появляются. Мне было слегка неловко в первый год спрашивать ветеранов про что-то вне льда, про их пищевые привычки. Но поколения меняются, сейчас парни более открыты. Буду рад помочь, если потребуется», – приводит слова Друена официальный сайт НХЛ.

Начало прошлого сезона Шефер пропустил из-за мононуклеоза, а на молодёжном чемпионате мира — 2025 он получил перелом ключицы и последний раз появлялся на льду в конце декабря 2024 года. На его счету 17 матчей за «Эри Оттерс» в OHL и две игры за молодёжную сборную Канады на МЧМ.