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Морозов рассказал о возможных изменениях в правилах игры в чемпионате «КХЛ 3х3»

Морозов рассказал о возможных изменениях в правилах игры в чемпионате «КХЛ 3х3»
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Президент КХЛ Алексей Морозов поделился своими впечатлениями от чемпионата «КХЛ 3х3» и рассказал о возможных изменениях в правилах игры.

«Интересно было, первый опыт, совсем другой формат, видно, как команды играли первые матчи и как выступали сейчас, вырисовываются свои схемы, буллитмейстеры, ветераны ставят победную точку в буллитах. Азартный хоккей, который совсем не похож на классический, что привлекает дополнительную аудиторию.

Есть над чем подумать, судейский департамент вносит предложения, как сделать игру ещё динамичнее. Есть нюансы, над которыми поработаем летом. Анализируем, общаемся с игроками, тренерами, собираем всю информацию», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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