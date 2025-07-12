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КХЛ планирует проводить туры чемпионата «КХЛ 3х3» в разных городах России

КХЛ планирует проводить туры чемпионата «КХЛ 3х3» в разных городах России
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Президент КХЛ Алексей Морозов заявил о намерении проводить туры чемпионата «КХЛ 3х3» не только в Москве, но и в других городах России.

«Будем развивать это направление, этот вид спорта, уже есть своя база болельщиков, которая, я уверен, будет только увеличиваться. Также мы ждём, что турнир будет проходить не только в Москве, есть сложности с аренами, потому что такой размер площадки не везде есть, но ждём, что получится организовывать туры и в регионах», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Сегодня, 12 июля, на «ЦСКА Арене» прошел Суперфинал чемпионата «КХЛ 3×3», победителем первого сезона стал «Салават Юлаев».

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