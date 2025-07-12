Морозов оценил межсезонье в КХЛ одним словом

Президент КХЛ Алексей Морозов ответил на вопрос, как оценивает межсезонье в Континентальной хоккейной лиге и отметил, что был шокирован некоторыми событиями.

«Межсезонье КХЛ? Непредсказуемое. Как и весь сезон. Не предполагал, что будет всё так непредсказуемо, некоторые события были для меня прямо шоком и ударом», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

18-й сезон КХЛ стартует в пятницу, 5 сентября, матчем за Кубок Открытия между действующим обладателем Кубка Гагарина «Локомотивом» и финалистом «Трактором». Регулярный чемпионат продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 матчей.