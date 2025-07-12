Морозов: перед «Куньлунем» поставлены высокие цели. Надеюсь, Крылов покажет себя

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что руководство лиги знало о переезде «Куньлунь Ред Стар» на «СКА Арену», и выразил надежду, что трибуны на матчах китайской команды будут заполняться.

«Мы знаем, что в «Куньлунь» пришло новое амбициозное руководство, они уже показали свою работу в другом клубе. Поставлены высокие цели и задачи перед руководством, надеюсь, они их выполнят, арена будет забиваться. Есть несколько пересечений с играми СКА, хотели бы развести эти команды, чтобы не играли в один день. Следующий сезон после такого непредсказуемого лета будет ещё более непредсказуемым, надеюсь. Это привлекает болельщиков, они будут ходить.

С Александром Крыловым мы общались, знаем о переезде. Первая игра не случайно совпала со СКА, чтобы «СКА Арена» заполнилась, пришли болельщики СКА. Есть амбициозные цели, это радует, Александр показывал свою работу. Надеюсь, что он покажет себя с лучшей стороны, чтобы развить, популяризировать команду с прицелом переезда в Китай», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.