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Президент КХЛ прокомментировал ситуацию вокруг «Барыса»

Президент КХЛ прокомментировал ситуацию вокруг «Барыса»
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Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о ситуации вокруг казахстанского «Барыса» и заявил, что у команды есть дополнительный спонсор, который будет привлекать тренеров из другой страны.

«Финансовые гарантии есть. 16 июля мы встречаемся с руководством, они приезжают сюда, будем садиться, разговаривать абсолютно про всё, только после этой встречи смогу подробнее рассказать.

Надеемся, что всё наладится, исправится. Мы встретимся, детально поговорим. По нашей информации, есть спонсор, который хочет привлекать тренеров из другого государства», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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