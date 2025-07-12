Алексей Морозов высказался об уходе Романа Ротенберга из СКА

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал уход тренера Романа Ротенберга из санкт-петербургского СКА. Клуб объявил о решении 2 июня.

«Это хоккейная жизнь, игроков тоже меняют. Руководство СКА приняло решение сменить вектор развития. Мы довольны, что Роман Борисович не ушёл совсем из хоккея, он в «Динамо» активно занимается развитием детской школы, молодёжной команды, там пошли изменения. Амбиции и желание развивать клуб у Романа Борисовича есть, он переложит это и на клуб КХЛ, будем помогать. В скором будущем услышим его интервью, и он расскажет нам много интересного», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.