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Морозов: варианты сохранить «Витязь» были, мы давали им отсрочку

Морозов: варианты сохранить «Витязь» были, мы давали им отсрочку
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Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов высказался о ситуации с исключением подмосковного «Витязя» из состава участников лиги. Совет директоров КХЛ принял данное решение 27 июня.

«Варианты были, разговаривали с руководством «Витязя», давали им отсрочку, давали время, чтобы они провели переговоры с новыми возможными спонсорами, партнёрами, чтобы сохранить клуб. Не увенчалось это успехом, надо было принимать решение. У нас был свёрстан календарь для всех команд с участием «Витязя», нам не пришлось его полностью переделывать», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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