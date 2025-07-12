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Морозов: у «Витязя» остаются долги перед партнёрами и игроками

Морозов: у «Витязя» остаются долги перед партнёрами и игроками
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Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что у «Витязя» остались долги перед партнёрами и игроками, поэтому лига даёт клубу время, чтобы они попытались закрыть свои задолженности.

«Сейчас мы специально дали «Витязю» время, чтобы клуб мог воспользоваться своими активами, игроками, до 15 июля хоккеисты «Витязя» остаются под контрактами, права на игроков остаются у клуба, чтобы они смогли покрыть долги.

Мы знаем, что у клуба остаются долги перед партнёрами и игроками, чего мы не хотим, поэтому даём клубу время, чтобы они попытались компенсировать долги. У них сохраняются спортивные права, любой клуб может приобрести права на игрока или самого игрока у «Витязя» за денежную компенсацию», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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