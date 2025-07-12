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В КХЛ рассказали о будущем чемпионата 3х3

В КХЛ рассказали о будущем чемпионата 3х3
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Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о будущем чемпионата «КХЛ 3×3», а также отметил, что к участию в турнире принимаются только заявки от клубов КХЛ.

«Новые участники чемпионата. Здесь мы исходим от желания клубов, без их желания ничего не сделать. Оповестим клубы, когда будет начинаться новый сезон, о потенциальных изменениях в правилах. Кто захочет, тот присоединится, чтобы полноценно участвовать и добиваться высоких результатов.

Может ли «Витязь» заявить команду 3х3? Сейчас рассматриваются только заявки от клубов КХЛ. Мы хотим, чтобы эта вертикаль работала, чтобы игроки из МХЛ и КХЛ могли участвовать в этом турнире», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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