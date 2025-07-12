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Морозов ответил на вопрос о возможном возвращении «Витязя» в КХЛ

Морозов ответил на вопрос о возможном возвращении «Витязя» в КХЛ
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Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов высказался о возможном возвращении «Витязя» в лигу. Ранее, 27 июня, «Витязь» был исключён из состава участников КХЛ сезонов-2025/2026–2029/2030 решением совета директоров лиги.

«Всё возможно, будем разговаривать. Пускай сначала появятся спонсоры, появится желание у «Витязя», где они будут базироваться, мы это всё тщательно проработаем, чтобы в будущем не было таких ситуаций, как этим летом», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

После исключения «Витязя» в составах конференций произошли изменения: тольяттинская «Лада» была переведена в Западную конференцию.

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