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Морозов не смог сказать, как защитить КХЛ от финансовых проблем у клубов

Морозов не смог сказать, как защитить КХЛ от финансовых проблем у клубов
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Президент КХЛ Алексей Морозов не смог ответить на вопрос, как защитить лигу от финансовых проблем у клубов.

«Мы пытаемся, получаем финансовые гарантии у клубов, тщательно проверяем их, все гарантийные письма от компаний, которые поручаются за тот или иной клуб. Но здесь всё сложилось так, что буквально в последний момент всё поменялось, совсем прекратилось финансирование.

На днях у нас также и в ВХЛ случилось, такая же ситуация. Что с этим поделать? Мы вышли из этой ситуации, сделали новый календарь, разослали его в клубы, состав участников немного у нас поменялся», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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