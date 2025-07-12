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Морозов объяснил решение КХЛ о переводе «Лады» в Западную конференцию

Морозов объяснил решение КХЛ о переводе «Лады» в Западную конференцию
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Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал решение лиги перевести «Ладу» в Западную конференцию.

«Переместили «Ладу» на Запад. Клубы заходят в следующий сезон на равных условиях. Спортивный и географический принцип был в первую очередь, мы общались с клубом, оповестили его, что планируем переводить на Запад, не было у них противоречий по нашему решению, и все это понимали.

Вынесено было на голосование правления, на собрании директоров, все согласились. И по спортивному принципу равномерная замена «Витязя» тольяттинской «Ладой», они примерно в одном рейтинге находятся по нашим спортивным подсчётам, со спортивной точки зрения. И по географическому расположению», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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