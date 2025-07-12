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Тренер «Салавата Юлаева» сравнил чемпионство в «КХЛ 3х3» и в ВХЛ

Тренер «Салавата Юлаева» сравнил чемпионство в «КХЛ 3х3» и в ВХЛ
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Главный тренер «Салавата Юлаева» в чемпионате «КХЛ 3х3» Руслан Сулейманов высказался о победе своей команды в турнире и сравнил с чемпионством в ВХЛ.

Чемпионат КХЛ 3х3 . Финал
12 июля 2025, суббота. 15:15 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 1
Б
Ак Барс
Казань
1:0 Сулейманов – 11:23     1:1 Шляхтов (Четвериков) – 17:51 (3x3)     2:1 Крикунов – 21:00    

«Тяжело начинали, были проблемы с составом, неопытные ребята играли, тренеры школы нашей играли. Были неудачные матчи, удачные, но в конце мы всё-таки сплотились и сделали своё дело. Приятные эмоции, сложно сказать, что лучше — победы в ВХЛ или здесь. Всегда побеждать приятно. Приз разделим между всеми», — передаёт слова Сулейманова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Сегодня, 12 июля, в Москве на льду «ЦСКА-Арены» прошли заключительные матчи Суперфинала турнира. Победителем первого в истории чемпионата «КХЛ 3х3» стал «Салават Юлаев», в финале обыгравший «Ак Барс» в серии буллитов — 2:1 Б.

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