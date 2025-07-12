Тренер «Салавата Юлаева» сравнил чемпионство в «КХЛ 3х3» и в ВХЛ

Главный тренер «Салавата Юлаева» в чемпионате «КХЛ 3х3» Руслан Сулейманов высказался о победе своей команды в турнире и сравнил с чемпионством в ВХЛ.

«Тяжело начинали, были проблемы с составом, неопытные ребята играли, тренеры школы нашей играли. Были неудачные матчи, удачные, но в конце мы всё-таки сплотились и сделали своё дело. Приятные эмоции, сложно сказать, что лучше — победы в ВХЛ или здесь. Всегда побеждать приятно. Приз разделим между всеми», — передаёт слова Сулейманова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Сегодня, 12 июля, в Москве на льду «ЦСКА-Арены» прошли заключительные матчи Суперфинала турнира. Победителем первого в истории чемпионата «КХЛ 3х3» стал «Салават Юлаев», в финале обыгравший «Ак Барс» в серии буллитов — 2:1 Б.