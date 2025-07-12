Тренер «Салавата Юлаева» — о Жаровском: отличный парень, всё у него будет

Главный тренер «Салавата Юлаева» в чемпионате «КХЛ 3х3» Руслан Сулейманов высказался об игре 18-летнего нападающего системы уфимского клуба Александра Жаровского.

«Жаровский — отличный парень, вы сами всё прекрасно видели, как он сыграл, и в КХЛ не терялся в плей-офф, если парень будет продолжать работать — всё у него будет.

Никита Щитов — отличный человек, хоккеист, настоящий профессионал. Желаю ему здоровья и успехов в новом для него начинании. Когда его назначили тренером, он сразу стал у меня интересоваться нюансами работы, он был стержнем этой команды, лидер на льду и в раздевалке», — передаёт слова Сулейманова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, Жаровский стал первым российским полевым игроком, выбранным на драфте НХЛ 2025 года. «Монреаль Канадиенс» выбрал Александра под общим 34-м номером.