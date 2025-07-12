И. Сулейманов: если Кучеров и Панарин придут в 3х3, они потеряются, это динамичный спорт

Нападающий «Салавата Юлаева» в чемпионате «КХЛ 3х3» Ильдус Сулейманов заявил, что российские форварды Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг» и Артемий Панарин из «Нью-Йорк Рейнджерс» не смогут с ходу сыграть в хоккей 3х3.

«Олимпийский статус добавит интереса, команд, больше площадок будет. Кучеров и Панарин с ходу не смогут сыграть в чемпионате 3х3, тут своя специфика. Это другой вид спорта, динамичный, если придёшь с 5х5 сюда — потеряешься. Выносливость решает, правильная смена. Приз разделим поровну, но основная мотивация — игра за свой клуб, за победу», — передаёт слова Сулейманова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.