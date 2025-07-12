Игрок «Салавата Юлаева» в «КХЛ 3х3» объяснил низкую результативность финала

Нападающий «Салавата Юлаева» в чемпионате «КХЛ 3х3» Ильдус Сулейманов высказался о финальном матче турнира и объяснил низкую результативность этой встречи. Напомним, уфимский клуб одержал победу в чемпионате, обыграв «Ак Барс» в серии буллитов со счётом 2:1.

«Не ждали буллиты в финале, они в обороне хорошо играли, мы тоже, так получилось, что матч заканчивался 1:1. Должны были в основное время забирать игру. Сила в кулаке, каждый за каждого, друг за друга выходили. Проникся лигой, форматом, получаю удовольствие. Хотелось, чтобы этот чемпионат продолжался.

В финале был накал страстей, все играли от обороны, нельзя было совершить лишнюю ошибку, как можно было сделать до этого. Цена ошибки была слишком высока, поэтому все играли достаточно надёжно», — передаёт слова Сулейманова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.