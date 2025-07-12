Сорокин — о Никитине: сильный тренер и профессионал с большой буквы

Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин прокомментировал назначение Игоря Никитина главным тренером ЦСКА. Напомним, вратарь ранее работал в армейском клубе под руководством специалиста.

«История циклична. Всегда интересно посмотреть, как проявит себя человек на старом новом месте. Сезон покажет, что из этого выйдет, но со своей стороны и из опыта работы с Игорем Валерьевичем я могу сказать, что Никитин — профессионал с большой буквы. Это очень сильный тренер, результаты его команд это доказывают.

Если же говорить о причинах неудач клуба в последних двух сезонах, то это спорт. Не всегда удаётся быть на ведущих ролях. Как я понимаю, в клубе происходит небольшая перестройка, в команде много новых ребят, идёт рабочий процесс. Думаю, что с новым тренером и новыми ребятами армейцев снова будут ждать высокие места», — приводит слова Сорокина «РИА Новости Спорт».