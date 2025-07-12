Тренер «Салавата Юлаева» Макаров высказался о финансовых проблемах клуба

Тренер «Салавата Юлаева» в чемпионате «КХЛ 3х3» Дмитрий Макаров ответил на вопрос о финансовых проблемах клуба. Напомним, на протяжении последних нескольких сезонов в уфимском клубе периодически случаются задержки по выплатам зарплат.

«Финансовые проблемы у «Салавата Юлаева»? Не знаю, это вопросы к руководству. Надеемся, что победа в чемпионате 3х3 даст позитивный настрой всей клубной системе. У такого клуба как «Салават Юлаев» всегда амбициозные цели, такая история, всегда самые высокие задачи ставятся», – сказал Макаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Свой первый матч в чемпионате КХЛ-2025/2026 «Салават Юлаев» проведёт 6 сентября на выезде. Соперником уфимской команды будет «Торпедо» (Нижний Новгород).