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Макаров сравнил опыт игры в чемпионате 3х3 с тренерской работой

Макаров сравнил опыт игры в чемпионате 3х3 с тренерской работой
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Тренер «Салавата Юлаева» в чемпионате «КХЛ 3х3» Дмитрий Макаров заявил, что играть проще и спокойнее, чем тренировать, но отметил, что стоять на тренерском мостике интереснее.

«Я успел в этом сезоне и сыграть сам в чемпионате 3х3, и поработать тренером. Интереснее и сложнее стоять на скамейке. Играть как-то попроще, поспокойнее, будучи тренером большое нервов тратишь.

Руслан Сулейманов, наш главный тренер предложил поработать с ним в тренерском штабе, у нас команда дополнилась молодыми ребятами, поэтому ветераны уже не так нужны были. Получился хороший баланс», – сказал Макаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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