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Экс-игрок «Салавата Юлаева» Макаров оценил опыт игры в чемпионате 3х3

Экс-игрок «Салавата Юлаева» Макаров оценил опыт игры в чемпионате 3х3
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Бывший игрок «Салавата Юлаева» Дмитрий Макаров рассказал, как принял решение поучаствовать в чемпионате «КХЛ 3х3» и оценил свой опыт игры на турнире.

«Руководители позвали, тренер, с удовольствием откликнулся, это моя команда, я в любом случае работал в системе «Салавата Юлаева». Мы тренировались по три-четыре раза в неделю в Уфе, нормально было, но первые матчи были сложными, сама специфика игры ещё 3х3 была непонятно до конца. Первые два-три месяца было тяжело, потом уже пошло нормально, полегче.

У нас команда – звезда, не было отдельных личностей, все играли единым коллективом», – сказал Макаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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