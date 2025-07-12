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Кравцов планировал сыграть за «Трактор» в чемпионате 3х3, но не смог из-за контракта

Кравцов планировал сыграть за «Трактор» в чемпионате 3х3, но не смог из-за контракта
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Защитник «Трактора» в чемпионате «КХЛ 3х3» Артём Бородкин рассказал о желании нападающего челябинской команды Виталия Кравцова сыграть за клуб и в этом турнире.

«Виталия Кравцова звали сыграть с нами вместе, он мог сыграть, там сначала решалось по поводу клуба, он разговаривал с агентом, не успели в итоге его заявить, так как у него нет контракта. Он приехал в Москву, он здесь с нами, он реально хотел сыграть, но не получилось так как нет соглашения в КХЛ.

Шабанова тоже здорово было бы увидеть, но как показывает практика не угадаешь кто рождён для 3х3, кто нет. Надо ребятам просто попробовать и они покажут, что умеют. У них много мастерства, ребята забивные, здорово пользуются моментами, в целом думаю, что у них бы получилось хорошо. Но надо смотреть.

Не сказал бы, что большой риск травмы был бы для Кравцова, понятно, что береженого бог бережёт, но также можно и на предсезонной подготовке во время тренировки травму получить, шайба попадёт в тебя и всё, здесь нет силовых, травмы никто не получал», – сказал Бородкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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