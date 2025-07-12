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Бородкин: защитники в хоккее 3х3 могут отвести душу в атаке

Бородкин: защитники в хоккее 3х3 могут отвести душу в атаке
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Защитник «Трактора» в чемпионате «КХЛ 3х3» Артём Бородкин оценил выступление команды на турнире и рассказал о преимуществах хоккея 3х3.

«Классная, мобильная игра. Болельщики здорово поддерживают нас, хороший ажиотаж, в городе узнают нас. Город у нас всё-таки хоккейный, все следят. Классная атмосфера в раздевалке, на ребят ответственность не давит, это развязывает руки. Получаются классные матчи с голевыми моментами, много голов, положительные эмоции.

Для Челябинска удобное время матчей получилось, в 12-13 часов дня, в обед смотрят, перерыв на полчаса посмотреть хоккей, хорошая идея. Защитникам тоже есть место в чемпионате 3 на 3, возможность раскрепоститься, создавать моменты в атаке. Всё что не позволяется в 5х5, здесь можно отвести душу. Хочешь под ворота идёшь, что хочешь делаешь.

Да и за нападающими, которые бегут в атаку кто-то всё равно должен и подчищать, здесь много выходов и 2 в 1, и 3 в 1. В этом и проявляется навык защитника, вратаря, всем место есть», – сказал Бородкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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