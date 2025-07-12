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Бородкин: не зашквар, но если идти в 33 года в высшую лигу — это значит, тебя списывают

Бородкин: не зашквар, но если идти в 33 года в высшую лигу — это значит, тебя списывают
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Защитник «Трактора» в чемпионате «КХЛ 3х3» Артём Бородкин рассказал о причинах отказа от предложений из ВХЛ и выборе чемпионата «3х3».

«Благодарен этому чемпионату, этой возможности. Я сидел без команды, чтобы сезон не пропадал — искал варианты. Категорически не хотел подписываться в ВХЛ, а здесь родной город, родной клуб, ребята, которых я давно знаю, с которыми много вместе играл, тренировался, приятно общаться, проводить время вместе, играть друг за друга.

Играя в чемпионате «3х3», я живу дома в Челябинске и выезжаю раз в две недели на пару дней в Москву на тур. А в ВХЛ я бы ездил по разным городам. Не так чтобы я не знал, что такое ВХЛ, я был в «Челмете», мы ездили на автобусах по 20 часов, поездами добирались. Не то чтобы зашквар, нет. Не скажу что зашквар, но если ты идёшь в 33 года в высшую лигу играть — это значит: тебя уже списывают, ты уже игрок ВХЛ. Я всю жизнь выступал в КХЛ, и не хотелось так заканчивать карьеру, зачем это нужно.

При всём уважении, молодые ребята идут в вышку с намерением пробиться в КХЛ, а не всю жизнь провести в вышке. И в ВХЛ есть хорошие, сильные клубы, с хорошими условиями, но я принял для себя такое решение. Отличный вариант был для меня и для Шумакова, у него тоже были предложения в ВХЛ, но он отказался, хотел сыграть дома, быть в тонусе, но не мотаться по стране. В Европу или Беларусь уезжать тоже не хотелось, перевозить семью, адаптироваться, тратиться», — сказал Бородкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустам Имамов.

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