НХЛ запретит клубам формально отправлять хоккеистов в АХЛ для экономии денег

Национальная хоккейная лига запретит клубам спускать игроков в АХЛ для экономии под потолком зарплат. Об этом сообщает портал PuckPedia.

Ранее между матчами в НХЛ клубы формально отправляли некоторых хоккеистов в АХЛ, за счёт чего удавалось сэкономить определённую сумму под потолком зарплат. При этом в АХЛ игроки не проводили ни одного матча и возвращались в состав основной команды к следующей встрече.

По информации источника, лига ограничит это новым правилом, согласно которому хоккеисты должны сыграть минимум один матч в АХЛ, прежде чем они смогут вернуться в НХЛ. Отмечается, что исключение будет сделано для вратарей на случай, если кто-то из голкиперов в основной команде получил травму.

Изменения должны вступить в силу летом 2026 года вместе с новым коллективным соглашением между НХЛ и профсоюзом.