Никита Гребёнкин: в НХЛ главное — никого не бояться и не стесняться общаться по-английски

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Никита Гребёнкин ответил на вопрос, какой совет дал бы форварду Даниле Юрову, перешедшему в «Миннесоту Уайлд».

«Он сам всё знает и понимает. У Юрова с детства взрослое поведение, он огромный профессионал. Я всегда удивлялся, сколько времени он уделяет тренировочному процессу. Уверен, что у него всё получится. Главное, чтобы он никого не боялся и не стеснялся общаться по-английски», — приводит слова Гребёнкина Legalbet.

Напомним, «Миннесота» выбрала 21-летнего Юрова на драфте НХЛ 2022 года под общим 24‑м номером. Данила стал игроком «Уайлд» в начале мая, подписав трёхлетний контракт новичка. Ранее он выступал за магнитогорский «Металлург».