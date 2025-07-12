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Главный тренер «Айлендерс» Руа высказался об обмене Добсона в «Монреаль»

Главный тренер «Айлендерс» Руа высказался об обмене Добсона в «Монреаль»
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Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Патрик Руа оценил обмен 25-летнего канадского защитника Ноа Добсона из «Айлендерс» в «Монреаль Канадиенс».

«Атакующий защитник, который очень хорошо двигает шайбу. Он однозначно поможет «Монреалю», – приводит слова Руа Sportskeeda со ссылкой на RDS.

Хоккеист подписал с «Канадиенс» восьмилетний контракт на общую сумму $ 76 млн ($ 9,5 млн в год). В минувшем регулярном чемпионате НХЛ канадец провёл 71 матч за «Айлендерс», в которых набрал 39 (10+29) очков. Всего на его счету 388 встреч за клуб в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых Добсон заработал 230 (50+180) очков. В плей-офф защитник провёл 31 матч и заработал 10 (0+10) очков.

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