The Athletic назвал Ивана Демидова фаворитом в борьбе за «Колдер Трофи»

Авторитетный портал The Athletic провёл опрос относительно претендентов на «Колдер Трофи» в сезоне-2025/2026 и представил рейтинг основных кандидатов на приз, который ежегодно вручается лучшему новичку сезона по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

Возглавил список российский форвард «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов, который получил 60,9% голосов авторов сайта. Второе место с 8,7% голосов между собой разделили защитник Александр Никишин из «Каролины Харрикенз» и Зив Буйум из «Миннесоты Уайлд». За российского вратаря «Сан-Хосе Шаркс» Ярослава Аскарова проголосовали по 4,3% респондентов.

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

1. Иван Демидов («Монреаль») – 60,9%;

2-3. Александр Никишин («Каролина») – 8,7%;

2-3. Зив Буйум («Миннесота») – 8,7%;

4-8. Джимми Снаггеруд («Сент-Луис Блюз») – 4,3%;

4-8. Мэттью Шефер («Эри Оттерс») – 4,3%;

4-8. Райан Леонард («Вашингтон Кэпиталз») – 4,3%;

4-8. Ярослав Аскаров («Сан-Хосе) – 4,3%;

4-8. Зэйн Парех («Калгари Флэймз») – 4,3%.