Форвард «Сан-Хосе» Эклунд рассказал, чего ждёт от следующего сезона НХЛ

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Вильям Эклунд поделился ожиданиями от следующего сезона и заявил, что пришло время побеждать чаще.

– Чего ты сильнее всего ждёшь от следующего сезона?

– Возвращения к работе, снова быть рядом с фанатами и партнёрами по команде и, конечно, побед. Настало время побеждать чаще, – сказал Эклунд на видео в аккаунте клуба в соцсети X (ранее Twitter).

В минувшем сезоне 22-летний швед обновил личные рекорды результативности, набрав 58 (17+41) очков в 77 играх регулярного чемпионата НХЛ при отрицательном показателе полезности «-7».

Всего в лиге у седьмого номера драфта НХЛ 2021 года 174 игры, в которых Эклунд набрал 110 очков — забросил 35 шайб и отдал 75 результативных передач.