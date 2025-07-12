Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Сан-Хосе» Эклунд рассказал, чего ждёт от следующего сезона НХЛ

Форвард «Сан-Хосе» Эклунд рассказал, чего ждёт от следующего сезона НХЛ
Комментарии

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Вильям Эклунд поделился ожиданиями от следующего сезона и заявил, что пришло время побеждать чаще.

– Чего ты сильнее всего ждёшь от следующего сезона?
– Возвращения к работе, снова быть рядом с фанатами и партнёрами по команде и, конечно, побед. Настало время побеждать чаще, – сказал Эклунд на видео в аккаунте клуба в соцсети X (ранее Twitter).

В минувшем сезоне 22-летний швед обновил личные рекорды результативности, набрав 58 (17+41) очков в 77 играх регулярного чемпионата НХЛ при отрицательном показателе полезности «-7».

Всего в лиге у седьмого номера драфта НХЛ 2021 года 174 игры, в которых Эклунд набрал 110 очков — забросил 35 шайб и отдал 75 результативных передач.

Материалы по теме
Официально
«Сан-Хосе» продлил контракт с нападающим Вильямом Эклундом
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android