НХЛ ограничила размер подписных бонусов и распределение выплат по контракту

Национальная хоккейная лига ограничила размер подписных бонусов и распределение выплат по контракту, сообщает портал PuckPedia. Правила вступят в силу с новым коллективным соглашением в сезоне-2026/2027.

По информации источника, согласно новому регламенту, разница в выплатах между соседними годами контракта будет ограничена 20% от стоимости первого года контракта. Минимальная плата за любой год по договору ограничена 71% от выплаты по самому дорогому году.

Кроме того, будут введены ограничения на размер подписных бонусов. Их совокупная сумма по всему контракту не может составлять более 60% от общей стоимости договора. Отмечается, что подписной бонус за конкретный сезон может превышать 60% от вознаграждения за этот год, но общий объём подписных бонусов за весь период действия контракта должен укладываться в установленный лимит от общей суммы вознаграждения.