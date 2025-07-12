Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард ЦСКА Полтапов: не хочется побороться в силовой с Овечкиным, он большой очень

Форвард ЦСКА Полтапов: не хочется побороться в силовой с Овечкиным, он большой очень
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов поделился своими ожиданиями от предстоящего «Матча года» и заявил, что не стал бы делать силовой против форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Это всегда интересно, особенно нашим российским зрителям, которые не так часто видят игроков НХЛ. Сейчас посмотрят на них вживую. Мне кажется, будет интересно сыграть со всеми игроками НХЛ, которые оттуда приехали. Потому что они в другой лиге, у них своё видение игры, и они двигаются, мне кажется, даже по-другому.

Хочется ли попробовать побороться в силовой с Овечкиным? Не хочется, он большой очень», – приводит слова Полтапова «Советский спорт».

Напомним, «Матч года 2025. Все звёзды хоккея» состоится 13 июля на льду столичной «ЦСКА-Арены» между российскими игроками НХЛ и КХЛ.

Материалы по теме
«Матч года» в России с участием звёзд НХЛ и КХЛ. Что сказали Овечкин, Панарин и Сергачёв?
Видео
«Матч года» в России с участием звёзд НХЛ и КХЛ. Что сказали Овечкин, Панарин и Сергачёв?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android