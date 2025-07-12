Форвард ЦСКА Полтапов: не хочется побороться в силовой с Овечкиным, он большой очень

Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов поделился своими ожиданиями от предстоящего «Матча года» и заявил, что не стал бы делать силовой против форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Это всегда интересно, особенно нашим российским зрителям, которые не так часто видят игроков НХЛ. Сейчас посмотрят на них вживую. Мне кажется, будет интересно сыграть со всеми игроками НХЛ, которые оттуда приехали. Потому что они в другой лиге, у них своё видение игры, и они двигаются, мне кажется, даже по-другому.

Хочется ли попробовать побороться в силовой с Овечкиным? Не хочется, он большой очень», – приводит слова Полтапова «Советский спорт».

Напомним, «Матч года 2025. Все звёзды хоккея» состоится 13 июля на льду столичной «ЦСКА-Арены» между российскими игроками НХЛ и КХЛ.