Крикунов назвал «Динамо» одним из претендентов на победу в Кубке Гагарина

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов поделился ожиданиями от игры московского «Динамо» в следующем сезоне КХЛ и назвал бело-голубых претендентами на победу в Кубке Гагарина.

«Динамо» выглядит одним из претендентов на победу в Кубке Гагарина в следующем сезоне, команде надо только грамотно усилиться в межсезонье. Вопрос с вратарями решён, нападение тоже хорошее. Это «Динамо» может побороться за Кубок Гагарина», – приводит слова Крикунова LiveResult.

В минувшем сезоне «Динамо» дошло до полуфинала Кубка Гагарина, где проиграло «Трактору» в серии из пяти матчей. Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2025/2026 стартует 5 сентября.