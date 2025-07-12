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Крикунов назвал «Динамо» одним из претендентов на победу в Кубке Гагарина

Крикунов назвал «Динамо» одним из претендентов на победу в Кубке Гагарина
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Заслуженный тренер России Владимир Крикунов поделился ожиданиями от игры московского «Динамо» в следующем сезоне КХЛ и назвал бело-голубых претендентами на победу в Кубке Гагарина.

«Динамо» выглядит одним из претендентов на победу в Кубке Гагарина в следующем сезоне, команде надо только грамотно усилиться в межсезонье. Вопрос с вратарями решён, нападение тоже хорошее. Это «Динамо» может побороться за Кубок Гагарина», – приводит слова Крикунова LiveResult.

В минувшем сезоне «Динамо» дошло до полуфинала Кубка Гагарина, где проиграло «Трактору» в серии из пяти матчей. Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2025/2026 стартует 5 сентября.

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