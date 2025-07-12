«Флорида» и «Вегас» — фавориты Кубка Стэнли по версии The Athletic

Авторитетный портал The Athletic провёл опрос среди авторов и экспертов сайта относительно претендентов на завоевание Кубка Стэнли в предстоящем сезоне-2025/2026. Фаворитами в борьбе за трофей стали «Флорида Пантерз» и «Вегас Голден Найтс».

За «Флориду» и «Вегас» проголосовали по 34,8% респондентов. Третье место у «Даллас Старз» с 13%. «Колорадо Эвеланш», «Эдмонтон Ойлерз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Виннипег Джетс» набрали одинаковое количество голосов — 4,3%.

Отметим, что действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида», которая одержала победу второй год подряд, обыграв в обоих финалах «Эдмонтону». «Вегас Голден Найтс» в минувшем сезоне дошёл до 1/4 финала плей-офф, где проиграл «Ойлерз» в серии из пяти матчей.