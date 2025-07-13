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Имена и фамилии игроков «Флориды» нанесли на Кубок Стэнли

Имена и фамилии игроков «Флориды» нанесли на Кубок Стэнли
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Имена и фамилии игроков «Флориды Пантерз» нанесли на Кубок Стэнли. Команда стала обладателем главного трофея во второй сезон подряд.

На Кубок Стэнли нанесли имена 52 представителей клуба (в том числе 24 игроков) во главе с владельцем клуба Винсентом Виолой и членами его семьи. Имена 14 игроков, в том числе вратаря Сергея Бобровского и защитника Дмитрия Куликова, попали на трофей второй год подряд.

Фото: НХЛ

Форварды Брэд Маршан (с «Бостоном» в 2011 году) и Нико Штурм (с «Колорадо» в 2022 году) стали двукратными обладателями Кубка Стэнли. Ещё восемь хоккеистов стали обладателями Кубка Стэнли впервые.

Добавим, что форвард Картер Вераге стал единственным в команде трёхкратным обладателем Кубка Стэнли. Ранее он выиграл трофей с «Тампа-Бэй» в 2020 году.

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