Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генменеджер «Сан-Хосе» рассказал, зачем состав команды пополнили опытные игроки

Генменеджер «Сан-Хосе» рассказал, зачем состав команды пополнили опытные игроки
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Майк Грир рассказал, зачем в межсезонье в команду были приглашены опытные игроки. В это межсезонье ряды «акул» пополнили российский защитник Дмитрий Орлов, его коллега по амплуа Йон Клингберг, вратарь Алекс Неделькович, форвард Джефф Скиннер и другие известные игроки.

«Для нас очень важно максимально оградить молодых ребят от излишнего давления. Они внесли огромный вклад в прошлом сезоне. Но мы не хотим, чтобы эти ребята чувствовали, что на их плечах лежит весь груз ответственности за результат.

Для опытных ребят надежда тоже важна. Я говорю о тех, у кого, возможно, нет многих лет карьеры впереди, как у Селебрини, Смита или Аскарова. Нам нужно было показать этим игрокам, что мы готовы стремиться к победам, что мы не просто распродаёмся каждый год и начинаем заново. Сейчас самое время двигаться вперёд и начать побеждать. Болельщики тоже хотят видеть прогресс», — приводит слова Грира пресс-служба НХЛ.

Материалы по теме
В «Сан-Хосе» назвали цель команды на предстоящий сезон
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android