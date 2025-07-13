Генменеджер «Сан-Хосе» рассказал, зачем состав команды пополнили опытные игроки

Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Майк Грир рассказал, зачем в межсезонье в команду были приглашены опытные игроки. В это межсезонье ряды «акул» пополнили российский защитник Дмитрий Орлов, его коллега по амплуа Йон Клингберг, вратарь Алекс Неделькович, форвард Джефф Скиннер и другие известные игроки.

«Для нас очень важно максимально оградить молодых ребят от излишнего давления. Они внесли огромный вклад в прошлом сезоне. Но мы не хотим, чтобы эти ребята чувствовали, что на их плечах лежит весь груз ответственности за результат.

Для опытных ребят надежда тоже важна. Я говорю о тех, у кого, возможно, нет многих лет карьеры впереди, как у Селебрини, Смита или Аскарова. Нам нужно было показать этим игрокам, что мы готовы стремиться к победам, что мы не просто распродаёмся каждый год и начинаем заново. Сейчас самое время двигаться вперёд и начать побеждать. Болельщики тоже хотят видеть прогресс», — приводит слова Грира пресс-служба НХЛ.