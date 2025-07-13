Хоккейный агент Дементьев оценил последние трансферы СКА

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил последние трансферы СКА. Ранее петербургский клуб подписал контракты с защитниками Бреннаном Менеллом, Тревором Мёрфи и Маркусом Филлипсом.

«Защитная линия – это проблема не только российского хоккея. Это проблема современного хоккея. Найти сейчас надёжных защитников или защитников, которые бы соответствовали определённым критериям тренера, достаточно сложно.

Мёрфи – это однозначно фигура, которая сильно себя зарекомендовала на рынке. Филлипс – с ним Ларионов работал в «Торпедо», здесь удивления нет. Ну а Менелл – интересный защитник с хорошим броском. Думаю, в плане мощи в зоне атаки на синей линии СКА решил большие вопросы», — приводит слова Дементьева Vprognoze.