Нападающий Прохор Полтапов высказался об изменениях в составе ЦСКА

Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов высказался об изменениях в составе армейского клуба. Одним из новичков ЦСКА в текущее межсезонье стал форвард Дмитрий Бучельников.

«Всегда приятно, когда приходят хорошие ребята, тем более с Димой Бучельниковым я знаком, очень-очень хорошо, поэтому, думаю, с ним будет вообще отлично. Другие ребята тоже очень сильные, все смогут усилить команду. Мы все нацелены на результат, все надеемся, что эти усиления помогут его достичь», — приводит слова Полтапова «Советский спорт».

Напомним, по итогам прошлого сезона команду покинул главный тренер Илья Воробьёв, а на его должность был назначен Игорь Никитин.