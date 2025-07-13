«Серьёзные перестановки». Олимпийский чемпион оценил изменение состава СКА

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов оценил изменение состава СКА. В межсезонье состав петербургского клуба покинули несколько лидеров, в том числе нападающие Евгений Кузнецов и Михаил Григоренко.

«По интригующему сценарию идёт селекция в СКА. В последнее время в Питере не было легионеров, теперь только в линию защиты пришли сразу три иностранца – Менелл (имеет российское гражданство и не считается легионером в Фонбет чемпионате КХЛ. – Прим. «Чемпионата»), Мёрфи и Филлипс. Идёт обновление и центральной линии, приобретены, например, Локтионов и Ларионов. Серьёзные перестановки.

Не могу сказать, что Григоренко и особенно Кузнецов полностью оправдали надежды в СКА именно в роли центральных. В некоторых матчах было видно, что Григоренко и Кузнецова всё-таки тянуло на фланг. Зацементировать главную позицию в хоккее им не удалось, а это всегда влияет на командный результат.

Когда работал в «Амуре» и «Адмирале», Локтионов выходил на рынок. Тогда это был один из самых быстрых центрфорвардов лиги. В «Спартаке» в последнем сезоне у него были хорошие отрезки, но плей-офф у команды и игрока всё-таки не сложился. Ларионов-младший интересно провёл свой дебютный сезон в «Торпедо». К сожалению, потом пошли травмы. Думаю, это одна из ярких интриг сезона – заменят ли эти центры Кузнецова и Григоренко?» — цитирует Светлова Russia-Hockey.