Главный тренер ХК «Торос» Николай Лемтюгов рассказал, на кого равнялся в тренерской профессии. Бывший форвард клубов КХЛ назвал, что использует в своей работе подходы Зинэтулы Билялетдинова, Вячеслава Быкова и Валерия Белоусова.

«У меня нет определённого ориентира. Мне нравилась работа Билялетдинова, но я не до конца осознал это из-за своей молодости. Также нравится подход Белоусова, Быкова. У меня портрет, сложенный из коллег, но я ещё сильно ниже их уровня. Пытаюсь эти стандарты соблюдать, вести хоккеистов с умом и в то же время иметь авторитет.

Я всегда пытаюсь вести честный диалог с хоккеистами. Мне хочется находить всегда такой путь, когда ты живёшь вместе с командой, проходишь эти периоды. Это помогает понимать игроков, когда дать выходной, когда, наоборот, где-то нагрузить. Порой можно посмеяться, повеселиться на тренировке, а иногда стоит требовать максимальную концентрацию перед важными играми.

Забраться на волну всегда легко. А вот удержаться на ней – это уже мастерство и чуйка, чувство команды. На притирку обычно уходит время, потребуется примерно два месяца, чтобы найти чувство такта с командой и двигаться в одном направлении», – цитирует Лемтюгова «Бизнес Online».