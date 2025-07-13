«Кузнецкие Медведи» проведут тренировки в Искитиме из-за проблем со льдом в Новокузнецке

«Кузнецкие Медведи» отправились на предсезонный сбор в Новосибирскую область, сообщает Sport42. Новокузнечане будут заниматься на льду в Искитиме на местной «Арене-300».

Ранее стало известно, что подготовка команды в Новокузнецке невозможна из-за проблем со льдом на «Арене имени Короленко». На малой арене Центрального района также невозможно тренироваться, так как лёд находится в неудовлетворительном состоянии, а сама арена давно нуждается в реконструкции. На частной арене «Кузнецкий лёд» всё расписано под тренировки детской спортивной школы и любителей.

Тренироваться в Новосибирской области «Кузнецкие Медведи» будут до начала августа, а затем отправятся на предсезонный турнир в Омск.