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Звёзды КХЛ — Звёзды НХЛ: составы команд на «Матч года 2025»

Сегодня, 13 июля, на льду столичной «ЦСКА-Арены» состоится «Матч года 2025. Все звёзды хоккея», в котором «Команда Запада» сыграет с «Командой Востока». Встреча начнётся в 18:00 мск. В матче примут участие российские звёздные хоккеисты Континентальной хоккейной лиги и Национальной хоккейной лиги.

Прямая трансляция матча будет доступна на федеральном Первом канале. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Команда Запада (НХЛ):

Вратари: Сергей Бобровский («Флорида»), Игорь Шестёркин («Рейнджерс»), Илья Сорокин («Айлендерс»).

Защитники: Михаил Сергачёв («Юта»), Дмитрий Орлов («Каролина»/«Сан-Хосе»), Александр Никишин («Каролина»), Илья Любушкин («Даллас»), Владислав Гавриков («Лос-Анджелес»/«Рейнджерс»), Артём Зуб («Оттава»), Александр Романов («Айлендерс»), Егор Замула («Филадельфия»), Даниил Мироманов («Калгари»).

Нападающие: Александр Овечкин («Вашингтон»), Евгений Малкин («Питтсбург»), Кирилл Капризов («Миннесота»), Артемий Панарин («Рейнджерс»), Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков (оба — «Коламбус»), Андрей Свечников («Каролина»), Андрей Кузьменко («Лос-Анджелес»), Павел Бучневич («Сент-Луис»), Василий Подколзин («Эдмонтон»), Матвей Мичков («Филадельфия»), Максим Цыплаков («Айлендерс»).

Тренерский штаб: Игорь Ларионов, Алексей Жамнов, Олег Знарок, Сергей Фёдоров.

Команда Востока (КХЛ):

Вратари: Максим Дорожко («Витязь»/«Амур»), Илья Набоков («Металлург»), Даниил Исаев («Локомотив»).

Защитники: Никита Нестеров (ЦСКА), Никита Лямкин («Ак Барс»), Андрей Миронов («Спартак»), Егор Яковлев («Металлург»), Богдан Конюшков («Торпедо»), Семён Чистяков, Дамир Шарипзянов (оба — «Авангард»), Даниил Пыленков («Динамо»).

Нападающие: Вадим Шипачёв («Динамо» Минск), Артём Галимов, Дмитрий Яшкин (оба — «Ак Барс»), Николай Голдобин, Павел Порядин (оба — «Спартак»), Владимир Ткачёв, Наиль Якупов (оба — «Авангард»), Виталий Кравцов («Трактор»), Александр Волков («Динамо» Минск/«Авангард»), Максим Шалунов («Локомотив»), Дмитрий Бучельников («Витязь»/ЦСКА), Анатолий Голышев («Автомобилист»), Илья Ковальчук.

Тренерский штаб: Игорь Никитин, Дмитрий Квартальнов, Андрей Разин, Зинэтула Билялетдинов.