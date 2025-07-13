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Пономарёв объяснил, почему считает Алексея Сопина лучшим генменеджером в КХЛ

Пономарёв объяснил, почему считает Алексея Сопина лучшим генменеджером в КХЛ
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Нападающий «Авангарда» Василий Пономарёв назвал Алексея Сопина лучшим генеральным менеджером. Новичок омского клуба оценил состав команды и заявил, что Сопин провёл великолепную работу по комплектованию коллектива на будущий сезон КХЛ.

«Я считаю, что здесь видна очень хорошая, блестящая работа генерального менеджера. Сопин для меня – лучший генеральный менеджер в российском хоккее. У него есть свой взгляд на то, как должна играть команда. Он не сам диктует то, как это должно быть, а находит тренера, который будет строить игру, подходящую для команды, которая готова побеждать», — цитирует Пономарёва Allhockey.ru.

В 2018 году Сопин завершил карьеру хоккеиста и стал менеджером: был заместителем директора, а затем и директором академии московского «Динамо». Вскоре, в 2021 году, Сопин перешёл в главную команду, где отвечал за развитие в качестве спортивного директора и генерального менеджера. «Динамо» Сопин покинул в середине февраля 2025 года и в апреле был назначен на должность генменеджера «Авангарда».

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