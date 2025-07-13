Хоккейный агент рассказал, что является решающим для игрока при заключении контракта в НХЛ

Хоккейный агент Тодд Даймонд не считает налоговое неравенство преимуществом при заключении контрактов в НХЛ. За последние шесть лет Кубок Стэнли пять раз выиграли команды, которые играют в штатах с нулевой ставкой местного налога («Тампа-Бэй» в 2020 и 2021 годах, «Вегас Голден Найтс» в 2023-м, «Флорида Пантерз» в 2024-м и 2025-м).

«Думаю, что это не является решающим фактором. Дело в возможности команды побеждать и в том, как в клубе относятся к хоккеистам. Образ жизни, погода и климат играют определённую роль. Не думаю, что в конечном счёте это вопрос только налогов штата.

Я работаю с хоккеистами, которые довольны продлениями контрактов в «Питтсбурге» или «Каролине». Всё дело в комфорте и способности клуба конкурировать – это и является главными факторами, влияющими на решение хоккеистов в том, где они хотят играть», – цитирует Даймонда TSN.