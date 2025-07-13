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Форвард «Локомотива» Степан Никулин выставил Кубок Гагарина во дворе дома в Ярославле

Форвард «Локомотива» Степан Никулин выставил Кубок Гагарина во дворе дома в Ярославле
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Нападающий «Локомотива» Степан Никулин выставил Кубок Гагарина во дворе дома в Ярославле, сообщает сообщество болельщиков клуба. В прошедшем сезоне «Локомотив» впервые в истории стал обладателем главного трофея Континентальной хоккейной лиги.

Никулин опубликовал объявление, в котором сообщил, что с 10:15 до 11:20 12 июля все желающие смогут сфотографироваться с Кубком Гагарина во дворе. Болельщики «Локомотива» с удовольствием воспользовались этой возможностью и сделали памятные фотографии с трофеем.

Фото: Loko Fans

Фото: Loko Fans

Напомним, в межсезонье «Локомотив» покинул главный тренер Игорь Никитин, а на его должность был назначен Боб Хартли.

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