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Хоккеист «Ак Барса» Дмитрий Кателевский рассказал, как провёл отпуск

Хоккеист «Ак Барса» Дмитрий Кателевский рассказал, как провёл отпуск
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Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кателевский рассказал, как провёл отпуск. Форвард принял участие в турнире «КХЛ 3х3».

– Не грустите, что снова выходите на лёд, когда могли бы отдыхать и наслаждаться летом?
– Нет, всё в порядке, отпуск у меня был и прошёл достаточно хорошо. В июне достаточно отдохнул, в июле в любом случае потихоньку начинаешь готовиться к сезону самостоятельно, через игровой процесс легче проходят подготовка, тренировки, развивается игровое мышление.

– То есть не завидуете фотографиям Дмитрия Яшкина с его прогулок по европейским столицам?
– Нет, зачем завидовать? Рад за него, каждый отдыхает по-разному. Для меня в хоккей играть тоже как отдых. Рад за Диму, что у него получается куда-то поехать, я по-своему отдохнул, в Казани. Всё в порядке, сейчас готовимся к сезону, — сказал Кателевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Кателевским читайте на «Чемпионате» в 17:00 мск.

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