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Овечкин подарил часы всем игрокам, тренерам и персоналу «Вашингтона» в честь рекорда в НХЛ

Овечкин подарил часы всем игрокам, тренерам и персоналу «Вашингтона» в честь рекорда в НХЛ
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Нападающий Ларс Эллер сообщил, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подарил всем игрокам, тренерам и персоналу столичной команды именные швейцарские часы. По ходу прошлого сезона российский форвард установил новый рекорд НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах, опередив Уэйна Гретцки (894).

«Ови подарил всем часы Hublot. Персональные часы Hublot. Кажется, он подарил их не только хоккеистам, но и тренерам, и персоналу», – цитирует Эллера RMNB.

В 2021 году швейцарский производитель создал лимитированную серию часов в честь капитана «Вашингтона». На данный момент в активе Александра Овечкина 897 шайб в НХЛ.

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