Хоккеист Кателевский оценил опыт игры в чемпионате КХЛ 3х3

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кателевский оценил опыт игры в чемпионате КХЛ 3х3.

– Как оцените уровень игры в чемпионате 3х3? Особенно в сравнении с большим хоккеем?

– Хоккей 5х5 для меня привычнее, пришлось адаптироваться. Здесь побыстрее игра, нет времени много думать, всегда в напряжении, всегда нужно контролировать игру. Если на микросекунду выключился, можешь уже потерять позицию.

Есть свои фишки, но в принципе партнёры по команде меня хорошо встретили, вместе потренировались, сплотились, рассказали мне, как играть, тренеры наши тоже помогли адаптироваться. Вместе помогаем друг другу, играем, получаем удовольствие.

– Если говорить прямо, чувствуете себя Уэйном Гретцки на этом уровне?

– Нет, точно нет. Уровень хороший, все равны, никаких нет мыслей о своём статусе, нет звёзд. Играем все вместе, выполняем одну задачу.

– То есть вы не ощущаете, что доминируете с Артемием Князевым на площадке?

– Мы просто выполняем на льду свою работу так же, как и другие хоккеисты, тренер даёт установку, помогаем команде, как можем, команда помогает нам. Один за всех, все за одного, только так, — сказал Кателевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Кателевским читайте на «Чемпионате» в 17:00 мск.