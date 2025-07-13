Кателевский отреагировал на возвращение Михаила Фисенко в «Ак Барс»

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кателевский отреагировал на возвращение форварда Михаила Фисенко в казанский клуб.

– Ждёте новый сезон? Как отнеслись к возвращению в клуб Михаила Фисенко?

– Конечно, уже соскучились по сезону, по атмосфере, команде. Хочется начать уже тренироваться всем вместе и начать сезон вместе с болельщиками, они нас очень ждут. Следим за трансферами, Мишу Фисенко я знаю. Вернее, как, когда в 17 лет меня впервые поднимали в первую команду, он там был. Пообщались немного, рад что такой опытный человек появился у нас, он очень поможет во многих аспектах, в системе игры.

– Есть мнение, что вы будете наигрываться вместе в одном звене. Как вам такая перспектива?

– Не думал об этом. Сборов пока не было, когда начнутся сборы, тренерский штаб уже решит, что и как, посмотрит по состоянию ребят.

– Чёткого плана по предсезонной подготовке у «Ак Барса» ещё нет?

– Он в процессе, 30-31 июля собираемся в Казани на медосмотр, с 1 августа – сборы, как и у всех команд КХЛ. Потом точно поедем в Альметьевск на матч с «Нефтяником», по традиции. По контрольным матчам и предсезонным турнирам ясности пока нет, — сказал Кателевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.