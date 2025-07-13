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Форвард «Ак Барса» пожелал вратарю Амиру Мифтахову удачи в НХЛ

Форвард «Ак Барса» пожелал вратарю Амиру Мифтахову удачи в НХЛ
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Форвард «Ак Барса» Дмитрий Кателевский пожелал вратарю Амиру Мифтахову удачи в НХЛ. Бывший голкипер казанского клуба подписал контракт с «Каролиной Харрикейнз».

– Успели пообщаться с Амиром Мифтаховым после его ухода из клуба?
– Жизнь спортсмена такова, сегодня ты здесь, завтра уже совсем в другом месте. Очень рад за Амира, что у него появится возможность ещё раз попробовать свои силы в НХЛ, это очень здорово. Стоит того, желаю ему удачи. Так или иначе, все стараются попасть в НХЛ, это мечта, думаю, каждого хоккеиста, сыграть хотя бы матч. Надеюсь, всё у него в «Каролине» сложится, главное, без травм.

– При этом для «Ак Барса» большой плюс, что остаются как минимум ещё на сезон Илья Сафонов и Артём Галимов?
– Разумеется. Костяк команды практически не поменялся, бьёмся друг за друга, будем побеждать. Не всё получилось в прошлом сезоне, всем есть что доказывать в будущем, очень приятно, что лидеры с нами, делим лёд с такими мастерами, играем за одну команду. Много чему у них учишься, вместе преодолеваем трудности, — сказал Кателевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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